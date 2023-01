Stiri pe aceeasi tema

- O noua alerta meteo ANM a fost emisa joi, 12 ianuarie 2023. Avertizarea de tip cod galben anunțata de specialistii de la Administrația Naționala de Meteorologie este valabila in mai multe județe din țara. Fenomenul periculos va persista pana vineri. ANM a emis o avertizare meteo de tip cod galben pentru…

- Atunci cand vine vorba de operațiunile care ar trebui sa le aduca siguranța propriei locuințe, romanii sunt preocupați in primul rand de plata impozitelor pe locuința și teren, dar nu dau nicio importanța asigurarii care sa le aduca despagubiri in cazul in care locuința le-ar fi afectata de dezastre…

- Se schimba anotimpul in Romania. Fenomenul pe care il pregatește vremea la jumatatea lui ianuarie Vremea in Romania se schimba radical. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca iarna va lovi Romania in perioada care urmeaza. De cand se vor inregistra temperaturi scazute in țara. Vremea…

- Dupa cateva zile cu frig, lapovița și ninsoare, vremea se va incalzi din nou in urmatoarele zile, a spus la Digi24 Gabriela Bancila, director in Administrația Naționala de Meteorologie. Vor fi zile in care temperaturile maxime vor ajunge la 10-12 grade. „Foarte repede o sa ne intoarcem la vremea anormala…

- Furtuna, neobișnuita pentru perioada iernii, a fost detectata prima data, joi seara, la Buffalo, in vestul statului New York, care se afla sub avertizarea unui episod nemaivazut de iarna, relateaza News.ro , potrivit CNN . Aproximativ 6 milioane de locuitori din cinci state din zona Marilor Lacuri,…

- O furtuna de zapada cu tunete si fulgere, versiunea rara pe timp de iarna a unei furtuni obisnuite primavara si vara, s-a inregistrat joi seara la Buffalo, in vestul statului New York, care se afla sub avertizarea unui episod extraordinar de iarna, relateaza CNN. Aproximativ 6 milioane de persoane din…

- Temperaturile incep sa scada de vineri, 4 noiembrie, iar pana la sfarsitul acestei luni vom reveni la un regim termic firesc, ceea ce inseamna maxime care nu vor mai depasi 15 grade Celsius, a declarat joi, directoarea executiva al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.…

- ”Am inregistrat ieri foarte multe recorduri la nivelul tarii, mai ales in partea de sud a teritoriului. De maine insa temperaturile incep sa scada. Vom reveni pana la sfarsitul acestei luni la un regim termic firesc, ceea ce inseamna maxime care probabil spre sfarsitul lunii nu vor mai depasi 15 grade…