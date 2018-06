Alpinistul Peter Maier a asistat la un fenomen rar in Austria: un tsunami cazut din cer. Scena pe care el a filmat-o in zona lacului Millstater da impresia ca in lac se varsa o galeata de apa. Videoclipul a fost deja vazut de peste un milion de ori pe Facebook, relateaza duminica lesoir.be.



Ceea ce Maier numeste un tsunami cazut din cer este, de fapt, o rafala descendenta si o schimbare brusca si radicala a vantului, provocand un curent rapid de aer spre sol.



"Am avut noroc", spune barbatul. ''Aceste fenomene sunt imposibil de prevazut''.

…