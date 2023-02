Fenomen rar. Fierbe din nou Dunărea Nori de aburi ies din Dunare din cauza temperaturilor extrem de scazute, și lasa impresia ca apa clocotește. Fenomen este intalnit rar, cand temperatura aerului scade brusc, in timp ce apa Dunarii este cu mult mai calda, spun specialiștii. Fenomenul apare iarna cand temperatura poate sa scada la minus 10-15 grade, iar apa Dunarii sa […] The post Fenomen rar. Fierbe din nou Dunarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Dunarea pare ca fierbe, iar imaginile surprinse sambata dimineata sunt spectaculoase. Fenomentul apare la diferentele de temperatura dintre apa si aer. Sambata dimineata apa avea plus 3,3 grade, iar aerul minus 11 grade. Foto: Facebook/Maria Dima Mandita Din cauza diferentelor mari de temperatura minus…

