Fenomen neprevăzut într-o destinaţie de vis din Grecia. Motivul pentru care turiştii ocolesc „Insula vânturilor” Mykonos, una dintre destinațiile turistice cele mai renumite din Grecia, se confrunta cu noi provocari in acest sezon turistic, conform datelor publicate de Institutul Confederației Turismului Grec (INSETE). Costurile ridicate ale sejururilor pe „Insula vanturilor” au dus la o scadere a numarului de turiști, relateaza publicația TA NEA . Deși ne aflam in varful sezonului estival, gradul de ocupare al unitaților de cazare de lux este considerabil mai mic comparativ cu anii anteriori. Specialiștii greci in turism atribuie aceasta scadere relatarilor negative de pe rețelele de socializare privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

