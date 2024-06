Stiri pe aceeasi tema

- Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de Atentie pe raurile mici din bazinul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru perioada 3 iunie – 1 iulie 2024. Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului…

- ANM a anuntat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Vremea se mai incalzeste in urmatoarea perioada. In ultimele doua saptamani ale lunii mai, si usor mai ridicate in primele doua saptamani din iunie, arata prognoza meteo . Meteorologii anunta ca temperaturile vor fi, in ultimele doua saptamani…

- ANM anunța o schimbare radicala a vremii in Romania, țara noastra urmand a se confrunta cu furtuna care a facut ravagii in Italia și Franța. Cand vor aparea fenomenele de instabilitate accentuata. Vremea se schimba in urmatoarele zile in Romania: furtuna care a facut ravagii in Italia și Franța aduce…

- Fenomenele meteo extreme afecteaza centrul și vestul Europei. Ploile torențiale au provocat inundații in Germania și Olanda, iar in Franța grindina a dat peste cap traficul rutier și aerian. Vremea se anunța capricioasa și in Bulgaria, Serbia și Ungaria, unde sunt in vigoare coduri portocalii și galbene…

- Anul acesta, vacanțele de 1 Mai și de Paște vor fi cumulate, motiv pentru care romanii vor avea șase zile libere. Daca in ultimul deceniu, stațiunile de pe litoral erau pline ochi in aceasta perioada, anul acesta lucrurile stau total diferit, iar hotelierii sunt pur și simplu

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a comentat decizia de astazi a Curții Constituționale (CC) de a declara neconstituționala legea adoptata de PAS, prin care a interzis membrilor ȘOR sa participe la alegeri. „Acestea sunt semnale clare, ca verticala puterii a PAS-ului se prabușește”, a declarat liderul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 25 martie – 22 aprilie 2024. In toata țara vor fi temperaturi mai ridicate decat mediile lunii aprilie, potrivit meteorologilor care au transmis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Estimarile meteorologice pentru…