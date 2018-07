Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarsit de saptamana, vremea se mentine instabila și vor fi inregistrate averse cu descarcari electrice, spun meteorologii, precizand ca perioada nu se incadreaza “intr-un normal climatologic” pentru luna iulie, deoarece, pana in acest moment, nu s-au inregistrat temperaturi caniculare.“Vremea…

- Trenul București Constanța de vineri dimineața a fost nevoit sa staționeze mai bine de o ora in camp pentru ca un calator a acționat abuziv semnalul de alarma. Garnitura a avut o intarziere serioasa iar polițiștii incearca acum sa dea de urma calatorului care a provocat pagubele. Trenul rula cu aproximativ…

- Potrivit meteorologilor, in aceasta perioada vremea va intra intr-un proces de incalzire iar media maximelor termice ar putea ajunge pana la 31 de grade. Directorul ANM, Elena Mateescu spune ca vremea va intra intr-un proces de ameliorare, iar pe parcursul acestei saptamani vom mai avea ploi, dar…

- Pagubele provocate de pesta porcina africana ar putea ajunge in tara noastra la sute de milioane de euro, estimeaza Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania.

- Un fenomen meteorologic neobisnuit a fost semnalat, in urma cu cateva momente, in zona localitatii Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Un nor urias s a format si pare sa se extinda, prevestind furtuna.Meteorologii au declarat cod portocaliu sau galben de ploi, in numeroase localitati din judetul…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza dupa scrisoarea transmisa de cele 12 state partenere, precizand ca aceasta este de fapt o recunoastere a evolutiilor din Romania cu privire la combaterea coruptiei si consolidarea statului de drept.

- Meteorologii spun ca România se confrunta cu un blocaj atmosferic, ce nu s-a mai întâlnit de 72 de ani. Specialistii precizeaza ca este vorba de un val de aer cald, de origine africana, care s-a instalat în tara noastra din luna aprilie, când s-au…

- Producerea unui cutremur puternic in Romania va avea efecte devastatoare asupra Bucureștiului, atrag atenția specialiștii, care spun ca regulamentele celor 98 de zone protejate au fost incalcate abuziv, uneori, cu acordul autoritatilor.