Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe drumurile publice din judet. Zapada framantata cu grosimea de pana la 2 cm se gaseste depusa pe partea carosabila a DN 18, in Pasul Prilsop, intre km 156 si km 180. Celelalte sectoare de drumuri nationale au carosabilul curat si umed. Angajatii…

- Ziarul Unirea FOTO: Strat de zapada consistent in stațiunile montane din județul Alba. Partiile de la Arieșeni și Șureanu, pregatite pentru impatimiții sporturilor de iarna Strat de zapada consistent in stațiunile montane din județul Alba. Partiile de la Arieșeni și Șureanu, pregatite pentru impatimiții…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN INCLUDEPICTURE “http://192.168.4.24/imaginieditare/yellow.gif” \* MERGEFORMATINET Interval de valabilitate: 12 decembrie, ora 02 – 14 decembrie, ora 10 Post-ul Cod galben de viscol in zona montana inalta și strat consistent de zapada apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Peste jumatate din teritoriul Statelor Unite este paralizat de furtunile puternice de zapada. Sapte oameni au murit pana acum in accidentele provocate de vremea extrema. Scolile au fost inchise, iar in New...

- Iarna și-a intrat in drepturi in la Arieseni, unde a nins in cursul zilei de ieri și noaprea trecuta. Varful Bihorul, cel mai mai inalt din Apuseni s-a imbracat in haina alba de nea. Iarna și-a intrat incet in drepturi și incepe sa puna stapanire pe regiunile muntoase din județul Alba. Prima zi de iarna…

- Cerul a fost temporar noros si pe arii relativ extinse a plouat, mai ales seara si in cursul noptii. In zona montana inalta, la altitudini peste 1800 de metri, au cazut precipitații slabe sub forma de lapovita, respectiv, trecator a fulguit. Pe sectoarele de drumuri publice din zonele de deal si de…

- Vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada in județul Neamț unde a plouat pe arii extinse, iar la munte, pe crestele inalte din grupa nordica a Carpaților Orientali, s-a depus un strat de zapada de 1...6 cm.Vremea a continuat sa se raceasca in cursul zilei de vineri in județul Neamț, devenind…

- Valul de aer polar care a adus o racire semnificativa a temperaturilor din Romania a adus și primele ninsori din acest an. Valorile cu aproape 20 de grade mai mici decat ziua precedenta au așternut deja un strat de zapada gros de cațiva centimetri.