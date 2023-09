Stiri pe aceeasi tema

- AGITAȚIE… De Ziua Crucii, e temeiul balciului la Huși, iar mulțimea care a vizitat deja zgomotosul eveniment arata fara tagada ca aceasta tradiție anuala nu se cramponeaza de nicio critica pe care ar aduce-o unii și alții comercianților. Mașinariile familiei Buzdugan sunt pline tura de tura, copiii…

- CAIETUL CU SESIZARI… Husenii au un simt de observatie mai rar intalnit, insa, in chip misterios, alesii locali, parte din aceeasi poveste urbana, nu prea impartasesc atentia la detalii, in sensul ca acolo unde ochiul civic vede rapid aspectele in neregula, administratorii de drept ai orasului nu baga…

- TUPEU… Un Land Rover, cu rotile dezumflate, zace de luni bune pe un trotuar din municipiul Husi! Faptul ca ocupa spatiul rezervat pietonilor, fara ca vreo autoritate sa intervina pentru a-l inlatura, da senzatia ca „epava” ori a prins radacini acolo, ori o fi vreo directiva locala sa nu fie clintita…

- GRAV… In cursul acestei dimineți, pe Bulevardul 1 Mai din municipiul Huși, s-a produs un accident rutier, soldat cu o victima. Este vorba despre o femeie in varsta de 84 de ani, care a fost lovita de o mașina. Impactul a fost destul de puternic, pentru ca echipajul medical care a ajuns destul de repede…

- CONTROVERSA… Hușenii care locuiesc la blocurile din zona fabricii „Hușana” s-au suparat, se pare, pe un mic intreprinzator privat, care are și el un chioșc, unde comercializeaza diverse produse. Nemulțumiții susțin ca anumiți clienți ai acestui mic punct comercial, inconjurat, ce-i drept, numai de…

- GRAV… Hușenii de pe o strada din Huși, din zona cișmelei „Dragoi”, au trait momente de spaima in aceasta dimineața, intrucat incendiul provocat la o anexa de la una dintre gospodarii era cat pe ce sa se raspandeasca și la alte locuințe. Intervenția a fost una foarte grea. Faptul ca intre unele imobile,…

- NELAMURIRE… Aleșii din Consiliu Local de la Huși și-au amintit de faptul ca exista o Comisie de Circulație in municipiu, pe care, ce surpriza!, chiar ei au inființat-o și de la care se așteapta o anumita activitate de randuire a lucrurile in traficul din oraș. Semne de circulație lipsa, mazgalite sau…

- APROAPE GATA… Daca locuitorii municipiului Huși se intreaba cand va fi dat in funcțiune cinematograful „Dacia”, care, cel puțin in exterior, pare modernizat și gata sa iși primeasca publicul, la cea mai recenta ședința de Consiliu Local a fost dat un raspuns in aceasta direcție. Teoretic, obiectivul…