Fenomen incredibil: Blocaje în porturile din toată lumea Se inregistreaza blocaje in aproape toate porturile din lume, iar containerele cu marfuri se aduna cu fiecare ora. Nu exista personal suficient nici pentru descarcare, nici pentru transport. Experții estimeaza ca transportul maritim se va scumpi și, implicit, toate produsele. Traficul din porturi devine și mai intens in aceasta perioada a anului, ținand cont ca se apropie sarbatorile. In acest an insa aglomerația din porturi e practic imposibil de gestionat, marile porturi europene fiind intr-o situație critica. Potrivit presei straine, cei care lucreaza la autoritatea portuara, din diferite parți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

