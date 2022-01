Fenomen incredibil! A nins în deșertul Sahara Iarna a venit și in deșertul Sahara, astfel ca ninsoarea de zilele trecute a fost cea de-a cincea inregistrata in ultimii 42 de ani. Acest fenomen se petrece de obicei aproximativ o data la 10 ani. Ninsorile anterioare au avut loc in 1979, 2016, 2018 și 2021. Deșertul Sahara, cel mai mare deșert uscat din lume, acopera majoritatea Africii de Nord, avand peste 5.300 de kilometri de la vest la est. Deși trecut multe prin schimbari majore de temperatura in ultimele sute de mii de ani, zapada este in continuare foarte rara in Sahara. Variațiile mari de temperatura de la zi la noapte, care au atins… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

