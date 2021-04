Stiri pe aceeasi tema

- Țipatul poate fi folosit și pentru a impartași mai multe emoții, in special sentimente pozitive. Aceasta este concluzia cercetatorilor de la Universitatea din Zurich. Pentru a determina ce tipuri de emoții ar putea transmite vocile puternice, echipa a solicitat unui numar de 12 voluntari sa strige pozitiv…

- Oamenii de stiinta au descoperit ceea ce ar putea fi cea mai mica gaura neagra din Calea Lactee si totodata cea mai apropiata gaura neagra de Sistemul Solar - un obiect cosmic atat de neobisnuit incat a primit porecla "Unicornul", transmite joi Reuters. Astronomii sunt de parere ca aceasta…

- Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Metrourile ar fi trebuit sa se puna in mișcare la ora 5 dimineața, dar niciun calator nu a fost lasat sa…

- Barbatul i-a transmis fostei iubite ca vrea sa se sinucida, iar ea speriata a facut sesizarea catre poliție. Zeci de mașini de poliției și jandarmi, împreuna cu voluntarii CERT încearca sa îl gaseasca pe tânar înainte de o posibila tragedie.…

- ​Reprezentanții Poliției vin cu precizari și clarificari referitoare la modul in care s-a intervenit in cazul Onești. Luni, doi muncitori au fost sechestrați și uciși de un barbat. Comisar șef Gheorghe Cristian din IGPR: „Primul apel la 112 a fost inregistrat la 11.47. Apelul a fost transferat de STS…

- Oamenii de știința de la Institutul de Astrofizica din Insulele Canare au descoperit in tinarul univers, la o distanța de 12,5 miliarde de ani lumina de Pamint, un cluster dens (populație) de galaxii, similar cu Roiul Fecioarei. Rezultatele studiului au fost publicate in Monthly Notices of the Royal…