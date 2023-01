Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna noiembrie pana la 11,1%, de la 11,5% in luna octombrie, insa in opt tari membre indicele preturilor de consum a crescut de la o luna la alta, inclusiv in Romania, de la 13,5% pana la 14,6%, arata datele

- Deși conform statisticilor publicate de INS (Institutul Național de Statistica) in luna octombrie 2022, rata anuala a inflației a scazut de la 15.88% la 15.32%, prețurile marfurilor alimentare și nealimentare au continuat sa creasca.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna noiembrie, aceasta fiind si prima scadere a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna iunie 2021, dar cu toate acestea a continuat sa ramana in zona de doua cifre, transmite AFP, citat de Agerpres . Potrivit unei…

- Dupa mai bine de un an, la Galati, Dunarea „fierbe” din nou. Din cauza frigului de afara, nori de aburi ies din fluviu, lasand impresia ca apa clocoteste. Acest fenomen se intalnește foarte rar, atunci cand temperaturile scad brusc și „surprind” apa care se afla la temperaturi mai mari. Joi dimineața,…

- Cele mai recente date arata ca, la nivel mondial, prețurile imobiliarelor au luat-o din nou razna. Specialiștii vorbesc despre un colaps in acest sector, din cauza crizei financiare globale. Nici cele mai puternice economii nu sunt cruțate de acest fenomen, publicațiile de specialitate speculand ca…

- Prețul carburanților a avut o creștere constanta in ultimele zile și vedem ca astazi, benzina standard se vinde cu peste 7 lei.De exemplu, la aceasta stație peco de pe bulevardul Corneliu Coposu din București costa 7 lei și 12 bani.Motorina standard este intre 8 lei si 40 de bani si 8 lei si 50 de bani…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3%, deoarece temerile legate de recesiunea globala si cererea slaba de petrol, in special in China, au depasit sprijinul oferit de reducerea semnificativa a tintei de productie OPEC+. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,94 dolari, sau…

- In luna septembrie curent, prețurile medii de consum au crescut cu 33,97%, comparativ cu perioada respectiva a anului 2021. La produsele alimentare prețurile au crescut cu 37,12%, la marfurile nealimentare cu 22,42%, iar la serviciile prestate populatiei cu 47,25%. Conform datelor Biroului National…