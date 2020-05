Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul an, polul magnetic Nord s-a deplasat cu 50 de kilometri, motiv pentru care a fost nevoie de actualizat mai des sistemele de navigație. Oamenii de știința cred ca motivul se afla in "concurența" intre doua zone cu flux magnetic negativ situate sub Canada și Siberia, potrivit BBC News. Descoperit…

- Ultima superluna a anului 2020, cand satelitul natural al Pamantului se va afla cel mai aproape de planeta noastra, va fi vizibila joi noaptea. Potrivit NASA, superluna din 7 mai 2020 va fi a patra de anul acesta, fiind cunoscuta ca „superluna florilor”. Un astfel de fenomen a fost inregistrat și in…

- Singurul continent care nu a fostafectat de coronavirus pana acum este Antarctica. In puțineleașezari de acolo, nu a fost raportat niciun caz de infectare cuCOVID-19.In rest, in cele aproape cinci luni de la izbucnirea epidemiei de coronavirus care s-a transformat intr-o pandemie, virusul s-a intins…

- Un asteroid cu dimensiuni estimate la 2 kilometri va trece pe langa Terra pe 29 aprilie, la ora 9.56 GMT (12.56, ora Romaniei), riscul de coliziune cu planeta noastra fiind exclus, potrivit Centrului pentru studierea obiectelor din apropierea Pamantului (CNEOS) din cadrul NASA , , scrie Earthsky.org.…

- Rusia a efectuat miercuri un test cu racheta antisatelit, a declarat armata americana, calificand aceasta drept un exemplu al amenintarilor cu care SUA se confrunta in spatiu, potrivit Reuters. Spatiul devine tot mai mult un domeniu important de confruntare, in conditiile in care SUA si alte tari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) transmite ca norul de fum de la Cernobil se va deplasa, in perioada 15 – 17 aprilie, catre sudul, apoi catre estul Ucrainei și ulterior spre Rusia.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) transmite ca norul de fum de la Cernobil se va deplasa, in perioada 15 – 17 aprilie, catre sudul, apoi catre estul Ucrainei și ulterior spre Rusia. Avand in...

- China si Rusia ameninta securitatea nationala a Canadei inmultindu-si ingerintele "clandestine si coercitive" care vizeaza alesi sau studenti, a denuntat joi un raport parlamentar care indeamna Ottawa "sa faca mai mult" pentru a contracara aceasta amenintare, noteaza AFP preluat de agerpres. "Amenintarea…