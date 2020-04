Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3% in martie Rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3% in luna martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,11%, serviciile cu 3,8%, iar marfurile nealimentare cu 1,39%, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Preţurile…

- Preturile de consum in luna februarie 2020 au crescut cu 3,05% comparativ cu luna februarie 2019, iar rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,8%, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS).

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,4% in ianuarie, in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, si de 1,7% in Uniunea Europeana, de asemenea in urcare fata de 1,6% luna anterioara, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania, arata datele publicate…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,6 % in luna ianuarie a acestui an, de la 4 % in luna decembrie a anului trecut, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,75 %, serviciile cu 4,01 %, iar marfurile nealimentare cu 2,68%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de…

- Prețurile au crescut mai mult decat a anticipat BNR. Rata inflației a urcat la 4%, in decembrie, alimentele in topul scumpirilor Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a anului trecut, de la 3,8% in noiembrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

