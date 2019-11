Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile fac aerul irespirabil in Australia. Orașul Sydney a fost invaluit intr-un strat dens de ceata toxica, oamenii fiind sfatuiți sa nu iasa din case și sa nu deschida geamurile, transmite Agerpres, citata de b1.ro. Nivelurile de poluare au atins cote periculoase, cele mai ridicate concentratii…

- Orasul Sydney era invaluit marti intr-un strat dens de ceata toxica alimentat de incendiile care devasteaza de vinerea trecuta coasta de est a Australiei, informeaza AFP. Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule…

- Locuitorii din zona Sydney se pregateau luni sa se confrunte cu o situatie "catastrofala" din cauza riscului de recrudescenta a incendiilor de vegetatie care au determinat autoritatile sa declare stare de urgenta, relateaza AFP.Pentru prima data, cel mai mare oras al Australiei si imprejurimile…

- Autoritațile din statele australiene Queensland și New South Wales au decretat luni stare de urgența, întrucât zona de est a țarii este amenintata de izbucnirea unui incendiu „catastrofal” de vegetatie, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Incendiile din nordul statului New…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, relateaza dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta, a declarat serviciul…

- Astfel de incendii se produc in fiecare an pe insula-continent in timpul primaverii si verii australe. Anul acesta insa, au fost extrem de precoce si de intense, izbucnind imediat dupa debutul lunii septembrie, in focare identificate din nordul statului New South Wales (sud-estul tarii) si pana in…

- Momente de panica pentru locuitorii statului Florida din Statele Unite, dupa ce un fenomen mai mult decat bizar i-a pus pe toți pe jar! Oamenii au scos imediat telefoanele mobile și au surprins totul in imagini!