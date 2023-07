Stiri pe aceeasi tema

- B1.ro Este alerta in Antarctica, dupa ce specialiștii au observat, recent, lipsa unei bucați de gheața marina de marimea Argentinei. Aceștia se straduiesc sa afle cauza dispariției, potrivit Antena3.ro. Fenomen alarmant in Antarctica In timp ce emisfera nordica se topește sub un val de caldura record…

- In Antarctica lipsește o cantitate de gheața marina de marimea Argentinei, iar oamenii de știința se straduiesc sa afle de ce.In timp ce emisfera nordica se sufoca sub un val de caldura record in timpul verii, mult mai la sud, in toiul iernii, un alt record climatic este doborat. Gheața marina din…

- Angajații romani inca simt efectele pandemiei. Cei care au lucrat de acasa mult timp sufera acum de ceea ce experții numesc „prezenteism” - boala moderna a locului de munca. Adica se simt datori sa mearga la serviciu chiar daca sunt bolnavi și chiar ajung sa se simta vinovați cand iși iau concediu.

- Cel putin 110 persoane au fost ranite dupa ce grindina de marimea unei mingi de tenis a cazut in noaptea de miercuri spre joi intr-o regiune din nordul Italiei, relateaza CNN. Grindina care a cazut pe strazile din Veneto avea un diametru de aproape 10 cm, potrivit președintelui regional Luca Zaia. Serviciile…

- In Valcea un fenomen meteo violent a produs pagube materiale mare și a adus grindina de dimeniuni mari. Localnicii au comparat bucațile de grindina cu ouale de gaina, care sunt considerabil mai mici decat ceea ce vremea rea a adus in curțile oamenilor.

- Județul Timiș a fost vizat joi seara de o avertizare Cod Roșu de vremea rea, iar furtuna a doborit zeci de copaci, lasind mai multe localitați fara curent electric. Vintul și grindina uriașa au produs pagube mari in gospodariile oamenilor, in special in partea de sud a județului. Imaginile transmise…

- Luna iunie a acestui an a fost cea mai calda luna iunie inregistrata in urma observațiilor climatice, cu temperaturi medii globale de 16,51°C, cu 0,53°C peste media din ultimele trei decenii. Temperatura medie din iunie 2023 a depașit recordul precedent pentru aceasta luna, stabilit in 2019, cand termometrul…

- Silvio Berlusconi avea o avere estimata de Forbes la 6,9 miliarde de dolari, moștenita de cei cinci copii, trei fiice (Marina, Barbara, Eleonora) și doi fii (Pier-Silvio și Luigi). Silvio Berlusconi lasa in urma o avere uriașa. Potrivit Forbes, suma totala se ridica in acest moment la 6,9 miliarde de…