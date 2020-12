Fenomen astronomic rar, vizibil cu ochiul liber: Jupiter şi Saturn vor forma un 'astru dublu' Planetele Jupiter si Saturn se vor apropia aparent una de alta in seara de 21 decembrie, fiind vizibile ca un astru dublu pe cerul de seara. Fenomenul poate fi vazut cu ochiul liber, foarte aproape de orizontul de apus, noteaza news.ro. Luna aceasta, Jupiter si Saturn se vad incepand cu ora 17:00, inspre sud-vest. Ele se afla aproape de orizont si trebuie privite in prima ora dupa ora 17:00, pentru ca apun repede. Jupiter este mai stralucitor decat Saturn. In fiecare zi, planetele sunt aparent mai apropiate una de alta, pana pe 21 decembrie, cand va avea loc o conjuctie spectaculoasa. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Practic, Jupiter si Saturn se vor apropia atat de mult incat senzatia celor care vor privi cerul in momentul de maxima apropiere va fi ca cele doua stralucesc ca o singura super planeta care va parea de doua ori mai mare si mai luminoasa decat o stea obisnuita. Astfel, cei doi uriasi ai sistemului solar…

