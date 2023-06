Stiri pe aceeasi tema

- O aliniere rara a cinci planete va avea loc pe cer in acest weekend. Va fi insa nevoie cer senin, o perspectiva neobturata asupra orizontului estic și, probabil, un binoclu sau un telescop pentru a le vedea pe toate cinci, relateaza Business Insider.

- Luna plina care marcheaza inceputul verii meteorologice a fost vazuta stralucind pe cerul Angliei. Fotografii au surprins imagini cu Luna Capșuna, care a fost vizibila de sambata, puțin dupa ora 21:00, pana duminica, puțin inainte de ora 04:30. {{681759}}Se crede ca numele sau provine de la triburile…

- Spectacol astronomic pe cerul Constantei, in seara zilei de 10 mai.Aceasta a putut fi observata cu ochiul liber. Cate eclipse vor avea loc in 2023In cursul acestui an vor avea loc patru eclipse, dintre care doua de Soare si doua de Luna.Iata care sunt cele patru eclipse care se vor produce in 2023 si…

- Cerul țarii va fi scena unui fenomen astronomic cu totul special. Luna roz va putea fi vazuta in aceasta seara in Romania. Cat va dura și cum ne va afecta. Luna roz se va vedea in aceasta seara pe cerul Romaniei Primavara ne aduce un nou fenomen astronomic spectaculos pe cer. Dupa alinierea celor cinci…

- Fenomenul astronomic spectaculos ar putea aduce schimbari majore in viețile tuturor. Va putea fi urmarit din aceasta noapte, pana maine dimineața la ora 7.34.In aceasta noapte, un fenomen uimitor va putea fi vazut pe cerul Romaniei. Acesta poarta denumirea de "Luna Roz".Acest fenomen este prima Luna…

- Un nou fenomen astronomic spectaculos va putea fi admirat pe cerul Romaniei. Numit "Luna Roz", acest fenomen ar putea aduce schimbari majore in viețile noastre. Va putea fi urmarit din aceasta noapte, pana maine dimineața la ora 7.34.

- La sfarșitul lunii martie, cinci planete din sistemul nostru solar vor parea ca se ating pe cer. Curioșii vor putea vedea alinierea și marți seara, 28 martie, imediat dupa apusul Soarelui, relateaza CNN.

- Fenomen rar pe cerul din California! In cursul serii trecute, pe cer, s-au putut observa, cu ochiul liber, mai multe lumini stralucitoare. Localnicilor nu le-a venit sa creada ca ceea ce vad e real, unii dintre ei imaginandu-și diferite scenarii. Ce erau luminile care au putut fi vizibile de pe cerul…