Un eveniment astronomic extrem de rar va avea loc in data de 6 octombrie, cand planeta Marte va fi mai aproape de Pamant decat oricand in urmatorii 15 ani. Astrul va fi la 62,1 milioane de kilometri distanța de Pamant. Va mai fi din nou atat de aproape abia peste 15 ani. Acest fenomen va face planeta sa fie foarte ușor de depistat cu ochiul liber, fiindca va fi mai luminoasa și mai mare ca oricand, potrivit Science Alert . Așadar, este momentul numai bun sa mergi sa privești stelele. Pentru a ști exact in ce direcție sa privești, poți folosi acest instrument online , care iți arata exact unde…