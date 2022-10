Fenomen astronomic rar: eclipsă de soare, vizibilă și din România/ Ora de la care va începe Maine se va produce o eclipsa de soare care va fi vizibila ca parțiala din Romania. Fenomenul poate fi observat pe tot teritoriul, acoperirea soarelui fiind intre 33 și 44%, cea mai mare fiind in nord-est, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

