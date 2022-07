Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, observatorii cerului vor avea sansa de a surprinde o priveliste a celei mai mari Superluni din 2022, numita si Superluna Buck. Luna Buck a fost numita de triburile Algonquin pentru ca luna iulie este momentul in care tinerii cerbi buck isi arata de obicei coarnele inmugurite. Luna plina…

- Fenomen astronomic spectaculos: Cea mai mare Superluna din 2022 va putea fi admirata in luna iulie Pasionații de astronomie vor avea sansa de a surprinde in aceasta luna o priveliste a celei mai mari Superluni din 2022, numita si Superluna Buck. Aceasta va fi vizibila pe cer atunci cand va atinge punctul…

- In aceste zile, pe cerul nopții poate fi vazuta o aliniere rara de planete. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn se vor alinia in ordinea distanței lor fața de Soare. Acest fenomen rar a avut loc ultima data in decembrie 2004. Anul acesta, distanța dintre Mercur și Saturn va fi mai mica. Cel mai…

- Incepand din acest weekend, pe cerul nopții poate fi vazuta o aliniere rara de planete. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn se vor alinia in ordinea distanței lor fața de Soare, relateaza CNN. Acest fenomen rar a avut loc ultima data in decembrie 2004. Anul acesta, distanța dintre Mercur și Saturn…

- Incepand din acest weekend, pe cerul nopții poate fi vazuta o aliniere rara de planete. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn se vor alinia in ordinea distanței lor fața de Soare, relateaza CNN.

- Cea mai veche biserica din tara care inca este in picioare, Biserica Rotonda din Geoagiu, Hunedoara, poate fi vizitata de turisti. Lacasul de cult din secolul 11 atrage vizitatori de peste tot din tara, prin misterul in care e invaluita si istoria care ii sta intre ziduri.Sunt zeci de legende care…

- Forțe proaspete la Judecatoria Alba Iulia: Diana Abrudan numita in funcție de Klaus Iohannis. Peste 100 de judecatori și procurori au intrat astazi in sistem Forțe proaspete la Judecatoria Alba Iulia: Diana Abrudan numita in funcție de Klaus Iohannis. Peste 100 de judecatori și procurori au intrat astazi…

- La sfarșitul acestei luni va avea loc un adevarat spectacol planetar. Venus și Jupiter vor parea sa se atinga, chiar daca distanța dintre cele doua este de milioane de kilometri. Cand va avea loc conjuncția Venus-Jupiter Cele doua planete vor aparea cel mai aproape una de cealalta pe 30 aprilie, atunci…