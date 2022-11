Fenomen alarmant semnalat de un medic român prestigios Numarul pacienților seropozitivi este intr-o creștere alarmanta și, mai ingrijorator, scade varsta celor depistați cu aceasta infecție, transmite dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași. „Am constatat ca s-a dublat numarul pacientilor nou diagnosticati in centrul nostru cu patologia HIV-SIDA. In plus, daca in urma cu doi ani puteam vorbi de o varsta minima de infectare de 21 de ani, astazi avem inregistrati pacienti care abia au trecut de 18 ani. Insa cea mai mare parte dintre acesti pacienti au varste cuprinse intre 19 si 24 de ani. Ceea ce e ingrijorator.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

