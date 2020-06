Fenomen ALARMANT: În Europa, pornografia infantilă pe internet a crescut, în perioada de izolare Exploatarea sexuala online a copiilor a crescut semnificativ in timpul perioadei de izolare din cauza coronavirusului, potrivit unui raport al Europol publicat vineri, informeaza DPA si EFE. Criza COVID-19 a dus la o crestere a distribuirii online de fotografii si videoclipuri cu abuzuri sexuale asupra copiilor, a declarat organizatia de combatere a criminalitatii la nivel european, scrie agerpres.ro. Citește și: S-a aflat! Cine este cel care va moșteni toata averea lui Ion Iliescu In izolare, copiii se confrunta cu un pericol si mai mare decat de obicei si cazurile de abuz… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

