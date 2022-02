Feng Shui pentru portofel - cum atragem abundenta Se pare ca atunci cand alegi sa iti organizezi portofelul dupa principiile Feng Shui, acest lucru te poate ajuta sa iti sporesti abundenta financiara. Portofelul este casa banilor, iar banilor nu le place sa fie tratati prost si cu neglijenta.Banii vin catre oamenii care ii trateaza cu respect, apreciere si recunostinta.Iata cateva aspecte de care am putea sa tinem cont:Alegerea portofeluluiPortofelul tau trebuie sa fie destul de mare si incapator, compartimentat astfel incat sa exista loc atat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toți romanii care au fost amendați pentru nerespectarea acestor reguli iși pot recupera banii printr-o procedura foarte simpla. Mai exact, cel care a fost amendat poate cere returnarea banilor de la statul roman. IMPORTANT! Aceștia au un termen limita pentru recuperarea integrala a banilor...Citește…

- Adrian Despot uraște banii. In vreme ce tocmai lipsa lor i-a scos in strada pe colegii sai din breasla artistica, unul din sectoarele cele mai afectate de criza sanitara, solistul trupei Vița-de-Vie considera efectul banilor asupra oamenilor, in special a artei, drept nociv. ”Nu am avut niciodata o…

- Daca te afli aproape de varsta pensionarii și trebuie sa alegi o varianta dintre incasarea banilor acumulați intr-o singura tranșa sau plata acestora eșalonat ce ai alege? Instinctul spune ca incasarea tuturor banilor instant este cea mai buna...

- Volumul banilor in circulație a constituit, la sfarșitul lunii decembrie 2021, 31,7 miliarde de lei, majorandu-se cu 1,8 miliarde de lei comparativ cu decembrie 2020, potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei. In perioada ianuarie – decembrie 2021, volumul incasarilor banilor in numerar…

- Toți parinții iși doresc un viitor mai bun pentru copiii lor, iar din acest motiv tind sa le dea totul ”pe tava”.Specialiștii in educație financiara spun ca ar fi mai corect ca inca de la varste fragede cei mici sa invețe ce sunt banii, cum se obțin și de ce nu este bine sa ii cheltuie inutil.Constantin…

- Romanii nu iși vor primi pensiile la timp, in luna ianuarie 2022. Compania Naționala Poșta Romana a transmis ca distribuirea banilor se va decala cu doua zile, urmand a fi realizata in perioada 6 – 17 ianuarie 2022. Banii pentru drepturile sociale vor fi virați in conturile Poștei Romane incepand cu…

- Chiar și cei care nu cred in energii sau superstiții nu au cum sa ignore un truc simplu ce le-ar putea rezolva grijile financiare. Acesta este locul din casa in care trebuie sa iti tii banii ca sa se inmulteasca. Potrivit principiilor Feng Shui , așa vei avea noroc si vei atrage prosperitatea. Locurile…

- Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii, a declarat ca „adevarul despre banii de pensii va ieși la iveala” cand se va face rectificarea bugetara. Turcan a marturisit ca a fost nevoie sa ia bani de la alocații ca sa puna la bugetul de pensii, pe luna noiembrie.