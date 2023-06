Fenechiu și Briciu, acuzați că au politizat Congresul Avocaților! Ce rol a avut lista ”frumos” întocmită Avocații au ales noua conducere a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania (UNBR) pentru urmatorii patru ani. Surse care au participat in cadrul Congresului de anul acesta au precizat ca procesul electiv a fost influențat de existența unei liste nominale, “frumos” intocmita a priori și impus a fi votata intru alegerea celor care servesc unor interese, conform Știri pe surse. Mai precis cui și, mai ales, de ce? Numele lui Daniel Fenechiu și Traian Briciu sunt aduse in discuție atunci cand vine vorba despre “confiscarea” acestor alegeri. Un soi de politizare a unei profesii ce se dorește a fi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

