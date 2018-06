Stiri pe aceeasi tema

- Amsterdamul, capitala Olandei, si-a desemnat prima femeie primar din istorie, pe Femke Halsema, relateaza BBC. Desi majoritatea oraselor mari din Olanda au avut primari femei, capitala nu a fost niciodata condusa de o femeie.

- Mario Draghia, fost fotbalist la Dunarea Giurgiu, a fost gasit mort, marti seara, in apartamentul sau din cartierul Tineretului, anunța giurgiuveanul.ro. Colegii lui Mario Draghia (35 de ani), din Liga Prieteniei, au fost cei care au alertat pompierii, pentru a interveni in deblocarea ușii apartamentului…

- Tentativa de sinucidere in Capitala. O femeie a incercat, vineri, sa se arunce de la fereastra apartamentului sau, aflat la etajul 4 al blocului in care locuiește. O echipa formata din pompieri ai Detașamentului Special de Salvatori și ofițeri negociatori ai Poliției Capitalei au incheiat cu succes…

- Pentru 500 de turisti straini veniti la Bucuresti anul trecut, vacanta s-a incheiat cat se poate de prost, la politie. Imediat ce au pus piciorul in tara noastra, au fost jefuiti, talhariti, batuti, sau inselati. Datele Politiei Capitalei arata ca o data la 3 zile, un turist strain cade victima unei…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar suficient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru cele 400 de autobuze, anunța Zf.ro. Pana la finalul acestui an vor fi aduse in Bucuresti primele 100, iar pana la sfarsitul anului 2019, vor ajunge si celelalte 300 de unitati. “Una dintre principalele masuri pentru deblocarea…

- Taximetristii din Capitala vor sa iși faca singuri dreptate și protesteaza din nou. De aceasta data, protestul are loc, marți, la Gara de Nord, anunța Antena 3. Taximetriștii vor sa-i alunge din zona Garii de Nord pe cei care fac piraterie si nu folosesc aparatul de taxat in timpul curselor. In aceste…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, se alatura altor lideri PSD și lanseaza, vineri, un atac dur la adresa celor care au dezertat din partid. “Tradarea este doar o arma a celor slabi. Istoria o scriu invingatorii!”, arata Carmen Dan, intr-o postare pe Facebook. Ministrul arata ca singurul crez…