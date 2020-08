Feminism dus la extrem! Locuri de parcare roz mult mai late si evident devenite repede ilegale

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cativa ani parea imposibil sa visam ca ne-am putea face atat de usor cumparaturile. Astazi, ne asezam in fata unui laptop sau chiar cu telefonul mobil in mana si facem cumparaturi cat ai clipi. Orice putem achizitiona online, iar Velopa.ro pune la dispozitia clientilor sa varianta de a comanda…

- Ziarul Unirea Cristian Popescu, medic infecționist la secția de Boli Infecțioase Alba, despre cat de repede se poate ajunge la terapie intensiva: Se poate ajunge extrem de ușor și neasteptat” Cristian Popescu, medic infecționist la secția de Boli Infecțioase Alba, despre cat de repede se poate ajunge…

- Parți dintr-un sondaj de opinie facut in Neamț de catre un partid politic, in perioada 10-15 iulie, cu intrebari despre situația politica generala, despre coronavirus, atitudini despre politicieni și agenda politica locala, au ajuns la redacția Mesagerul de Neamț. Chiar cu gradul de subiectivism pe…

- Guvernul Regatului Unit s-a declarat marti ''extrem de ingrijorat'' de controversata lege privind securitatea in Hong Kong, promulgata de catre presedintele chinez Xi Jinping, caruia Londra i-a cerut sa ''revina asupra acestei decizii'', transmite AFP potrivit Agerpres. ''Evident, suntem foarte preocupati…

- Atacantul sarb Slavko Perovic (31 de ani) nu va evolua in derby-ul Dinamo - FCSB, de joi, ora 20:00, din semifinalele Cupei Romaniei, din cauza unor probleme de sanatate. INMS i-a retras preventiv viza medicala lui Slavko Perovic, din cauza unor mai vechi sensibilitați medicale la inima. Oficialii i-au…

- Potrivit acestuia, este de așteptat ca economia romaneasca sa aiba o „cadere brutala” in semestrul doi. „Evaluarile analistilor internationali este ca economia globala in sine va suferi un soc puternic. Evident ca Romania nu va face nota discordanta. Vom avea si noi o contractie. Estimam o scadere a…

- Pofta de dulce se potolește ușor. Daca ești prin oraș, inhați repede o ciocolata dintr-un magazin și gata. Dar cand vrei un desert cu adevarat deosebit, nu o simpla ciocolata ambalata, trebuie sa cauți mai mult. Și-atunci te indrepți spre un loc cunoscut din experiențe trecute. Sau iei telefonul și…

- Ministrul Economiei anunța ca, de luni, se deschid terasele. Cand incepe sezonul estival Ordinul comun realizat cu Ministerul Sanatatii privind regulile pe care ar trebui sa le respecte proprietarii teraselor va fi publicat, probabil, pana vineri, urmand ca pe data de 1 iunie sa se deschida terasele,…