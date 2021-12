Stiri pe aceeasi tema

- 39% dintre femeile de peste 25 de ani au o diploma de licența in Statele Unite, cu doua procente mai mult decat barbații, arata un studiu al Pew Research Center din noiembrie 2021. Incepand cu anii 2000, numarul femeilor absolvente de facultate din SUA a tot crescut. Astfel, diferența in ce privește…

- Femeile puternice cred in ele, au un curaj nemaiintalnit și nu depind de nimeni! Țin la libertatea lor și nu suporta sa fie controlate, nici la locul de munca, nici in viața de cuplu. Ele fug de tot ce inseamna posesivitate și gelozie intr-o relație și nu se lasa dominate... The post Femeile zodiacului…

- Directorul medical al Institutului ”Matei Balș” din București, Adrian Marinescu a explicat de ce femeile au mai mulți anticorpi decat barbații, dupa ce au fost infectate cu Covid-19. Femeile au mai mulți anticorpi decat barbații Potrivit unui studiu efectuat in Romania, numarul de anticorpi in cazul…

- Vremea toamnei este presarata cu sarbatori de sezon. Țaranii de altadata au imprumutat numele Sfinte Mucenițe Tecla, pentru a denumi o sarbatoare autohtona – Teclele sau Teclele berbecilor. Aceasta sarbatoarea era ținuta de ciobani, dar și de țarani. Majoritatea credeau ca vor fi feriți de foc și de…

- Femeilor afgane nu ar trebui sa li se permita sa lucreze alaturi de barbati, a declarat o personalitate de rang inalt din guvernul taliban, o pozitie care, daca ar fi pusa in aplicare in mod oficial, le-ar interzice efectiv angajarea in birouri guvernamentale, banci, companii mass-media si nu numai,…

- Universitațile din Kabul erau aproape goale în prima zi a anului școlar afgan, dupa impunerea de noi reguli de catre liderii talibanilor, scrie digitaljournal.com. Deși au promis reguli mai blânde decât în ​​timpul guvernarii anterioare (din 1996-2001), când femeilor din…