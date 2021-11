Stiri pe aceeasi tema

- Continua activitațile in Programul național de exercițiu catehetic și scriere reflexiva „Biblia calatoare și sfințitoare”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Pana la aceasta data, s-au inscris in program peste 1400 de…

- Nevazut, necunoscut publicului larg, Consortiul Regional de Inovare (CRI) merge pompos nu prea se stie incotro. Oficial ar reiesi ca e o structura consultativa, fara personalitate juridica, in coordonarea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. Consortiul are in compozitie… insusi consortiul…

- Localitațile din Moldova unde se fac testari gratuite, in septembrie, pentru cancerul de col uterin. Unitatea Mobila de Screening, dotata cu aparatura și materiale sanitare precum un cabinet ginecologic, continua deplasarile in cadrul proiectului ONCOPREV, – Fii responsabila de sanatatea ta! Prevenție,…

- Astazi, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Vrancea și Bacau se vor afla sub atenționare cod galben de canicula. Pe de alta parte, instabilitatea atmosferica se va accentua și vor fi posibile averse torențiale. De la ora 10:00, județele Botoșani, Iași, Vaslui,…

- Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul Grupului german E.ON, a anuntat, vineri, ca a inregistrat peste 250 de intreruperi de scurta durata si avarii in retelele de medie si inalta tensiune, iar in prezent continua sa lucreze pentru realimentarea cu energie a circa 1.000 de clienti din noua…

- Politistii rutieri din Bacau, Neamt si Vaslui au aplicat, joi, 221 de amenzi in cadrul unei actiuni comune pe care au realizat-o timp de doua ore pe drumurile publice din judetul Bacau, potrivit agerpres.ro. "In total, in cele doua ore de actiune, 35 de conducatori auto au ramas fara permis,…

- Incepand de aseara si pe parcursul noptii, in mai multe judete ale Moldovei a plouat abundent, precipitatiile fiind insotite de vant puternic si descarcari electrice. Meteorologii au emis zeci de avertizari COD ROSU de furtuni in judetele Iasi, Vaslui si Galati, si COD PORTOCALIU in zone din Bacau sau…