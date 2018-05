Stiri pe aceeasi tema

- ​Femeile din Arabia Saudita vor putea sa conduca mașini incepand cu 24 iunie, potrivit unui comunicat al guvernului publicat marți și citat de AFP. Regele Salman a decis in septembrie 2017 sa ridice interdicția prin care femeile nu aveau voie sa conduca mașini, in cadrul unei noi politici inspirate…

- Femeile saudite vor putea sa conduca automobile pe drumurile publice din aceasta tara incepand din 24 iunie. "Toate conditiile au fost intrunite pentru ca femeile sa inceapa sa conduca automobile", a declarat generalul Mohammed al-Bassami, directorul Departamentului pentru Circulatie, ce face parte…

- Presedintele american, Donald Trump, si printul mostenitor de la Abu Dhabi, seicul Mohammed bin Zayed. considerat omul forte al Emiratelor Arabe Unite (EAU), au convenit sa se intalneasca in perioada urmatoare la Casa Alba, a informat vineri executivul american fara sa anunte o data exacta, scrie AFP.…

- Aflat in vizita de afaceri la Hollywood, Mohammad bin Salman a rezervat intregul hotel Four Seasons, cladire care gazduieste de obicei personalitati din lumea showbiz-ului sau BAFTA Tea Party. Prima vizita a printului mostenitor la Los Angeles vine la mai putin de patru luni dupa ce Arabia Saudita…

- Qatarul, izolat de noua luni de catre vecinii sai de la Golful Persic in special pentru presupusul sprijin acordat unor grupari si simpatizanti extremisti islamisti, a plasat pe lista neagra 20 de persoane si opt organizatii "teroriste", relateaza AFP. Aceasta lista, data publicitatii miercuri seara…

- Femeile saudite sunt de acum autorizate sa-si creeze propriile firme in regat fara a solicita consimtamantul unui tutore masculin, pentru a stimula sectorul privat, a anuntat guvernul de la Riad. "Femeile pot acum sa-si lanseze propriile firme si sa beneficieze de serviciile online ale guvernului…

- Pana in decembrie anul trecut, postul era ocupat de catre profesorul Bogdan Maleo. Acesta a fost gasit mort in propria casa alaturi de sotia sa. Conf.dr. Ioan Milica, directorul Departamentului de Romanistica, Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii si Literatura comparata, al Facultatii de Litere, si prof.dr.…

- Un reprezentant de la Ministerul irakian de Interne afirma ca liderul gruparii Statul Islamic (SI) este in viata si primeste ingrijiri intr-un spital de campanie in nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, relateaza AFP.”Avem informatii indubitabile si documente de la surse…