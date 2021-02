Stiri pe aceeasi tema

- Femeile pot contribui la o creștere a PIB-ului in Europa de pana la 820 miliarde de euro in 2050 Eliminarea discrepanțelor de gen in domeniile educaționale conduc la sporirea cu circa 1.200.000 locuri de munca in 2050 Cristina Chiriac, președinte CONAF: “Imbunatațirea egalitații de gen este de așteptat…

Comisia Europeana prognozeaza ca economia zonei euro va crește cu 3,8 % atat in 2021, cat și in 2022. Potrivit previziunilor, economia UE va crește cu 3,7 % in 2021 și cu 3,9 % in 2022, noteaza G4Media.ro

Deputatul AUR Dan Tanasa a declarat ca Diana Șoșoaca ar fi discutat cu mai mulți colegi pentru a parasi partidul, in timp ce Claudiu Tarziu, co-președinte AUR, a declarat pentru G4Media.ro ca ceilalți patru parlamentari veniți din Partidul Neamul Romanesc au spus ca vor sa ramana in AUR.

De altfel, Ministerul Agriculturii majoreaza cu 98% tarifele pentru servicii, inregistrari, teste si acreditari, potrivit agrointel.ro.

Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro.

- Domnule senator Eugen Dogariu, care sunt cele mai importante trei proiecte pentru urmatorul mandat, 2020-2024? Pentru urmatorii patru ani doresc cu prioritate sa susțin trei proiecte din domeniile: educație și economie. Un prim proiect este legat de invațamantul dual. In anul 2009 școlile profesionale…

- De 30 de ani, politicienii au fost mai interesați de cum sa se imbogațeasca și sa-și mareasca bugetele pe care le au la dispoziție, decat de cum sa scoata romanii din saracie. Mai grav, politicile paguboase ale statului au condamnat milioane de romani la saracie și i-au gonit din propria lor țara.Cel…

- Oamenii sunt cei mai importanți, iar atenția pentru grijile și nevoile lor – pe care trebuie sa le indeplineasca statul, prin rolul pe care il are – sunt prioritare pentru Partidul Național Liberal. Prin integralitatea programului de guvernare pentru urmatorii 4 ani, cei care vor avea beneficii in toate…