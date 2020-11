Stiri pe aceeasi tema

- Numarul candidatilor la alegerile parlamentare din 2020 a crescut fața de alegerile precedente, din 2016. Listele actuale conțin 7.136 de candidați, comparativ cu 6.476 in urma cu patru ani, se arata intr-un raport lansat joi de Expert Forum.

- Participarea femeilor ramane redusa și la alegerile parlamentare, reiese dintr-un raport publicat de Expert Forum. Locutile eligibile sunt, insa, ocupate de barbați. „Participarea femeilor ramane redusa și la alegerile parlamentare, deși procentul crește puțin fața de alegerile locale din septembrie.…

- Listele de candidați pentru alegerile parlamentare din județul Alba, depuse de partide, au fost validate de Biroul Electoral de Circumcripție Nr 1 Alba. Un numar mare de candidați repreinta ”oferta” formațiunilor politice din Alba, pentru alegatorii din județ. Alba24 va prezita candidații, ordonați…

- Alianța USR PLUS a dat startul, luni, 5 octombrie, campaniei de strangere de semnaturi pentru susținerea candidaților sai la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Sub sloganul „O Romanie fara hoție”, Alianța USR PLUS va strange semnaturile atat online, cat și in strada. USR PLUS a fost primul competitor…

- Potrivit unei analize realizate de o platforma dedicata alegerilor, Bistrița-Nasaud se afla pe ultimul loc la candidați de gen feminin pentru funcția de primar, alegerile care bat la ușa. Femeile nu prea se inghesuie in politica, spun statisticile. Genul feminin nu pare sa prinda curaj nici de la un…

- Expert Forum, o organizație neguvernamentala, a centralizat un numar de 256.042 de candidați la alegerile locale din 2020, la funcțiile de primar, consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau consilier general. Lista candidaților din București și de la sectoare…

- Saptamina aceasta, Comisia Electorala Centrala a inceput procesul de inregistrare a candidaților pentru funcția de președinte, pentru care se aloca 30 de zile. Lista finala a participanților la cursa electorala-2020 va fi cunoscuta pe 8 octombrie. La moment, intenția de a lupta pentru fotoliul de președinte…