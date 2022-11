Femeile lovite de Calistrat rup tăcerea, după ce părintele a încercat să învinovățească victimele Una dintre victimele preotului Calistrat rupe tacerea dupa ce a transmis o serie de precizari cu privire la afirmațiile acestuia fața de scandalul izbucnit in spațiul public. Mai exact, preotul este acuzat ca a lovit in urma cu doua zile doua femei, dar el a iesit, joi, cu o serie de declaratii prin care incerca sa paseze vina izbucnirii altercatiei catre victime. ,,Urmare a pozitiilor publice luate de preotul Calistrat Chifan in legatura cu agresiunea la care ne-a supus in data de 09.11.2022, va comunicam un drept la replica prin care dorim sa expunem opiniei publice faptele astfel cum ele s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Primele declarații ale femeilor care au fost lovite de parintele Calistrat Chifan. Dupa ce in cursul zilei de ieri filmulețul in care preotul agreseaza doua enoriașe chiar in curtea bisericii, și dupa ce mai marii bisericii și insuși slujitorul lui Dumnezeu, Calistat Chifan și-au spus punctul de vedere,…

Intr-un drept la replica trimis presei, cele doua victime agresate in curtea manastirii din Iași de preotul Calistrat Chifan spun ca au fost lovite in mod repetat in zona capului. Femeile neaga ca l-ar fi insultat pe preot sau ca i-ar fi pus piedica și spun ca se tem ca astfel de agresiuni se pot repeta.

Cele doua femei batute de parintele Calistrat Chifan au emis un comunicat de presa prin care descriu, din punctul lor de vedere, evenimentele de miercuri seara. Femeile susțin ca nu l-au provocat deloc pe parintele Calistrat, iar acesta le-a lovit din senin. Ulterior, un alt preot a incercat sa le…

Cele doua femei lovite de preotul Calistrat Chifan in curtea Manastirii Vladiceni din Iași neaga ca ar fi pornit un conflict, așa cum le-a acuzat preotul, și spun ca acesta le-a dat mai multe lovituri, dar ca doar ultima dintre ele a fost surprinsa in inregistrare video facuta publica.

Una dintre victimele preotului Calistrat a trimis redactiei o serie de precizari cu privire la afirmatiile acestuia fata de scandalul izbucnit in spatiul public. Mai exact, preotul este acuzat ca a lovit in urma cu doua zile doua femei, dar el a iesit joi cu o serie de declaratii prin care incerca sa…

