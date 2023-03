Partidul Național Liberal (PNL) propune un proiect de lege care le permite femeilor insarcinate și persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile unitatilor comerciale publice si private, precum si la serviciile oferite de acestea. Potrivit initistorilor, propunerea legislativa are in vedere protejarea unor categorii de persoane care se afla in situatii speciale ce necesita o forma de protectie deosebita, femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani. Proiectul este semnat de deputatii Mara Calista, Alin Ignat si Florin Alexandru…