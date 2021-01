Femeile însărcinate sau mamele care alăptează pot fi vaccinate anti-coronavirus? Nu exista informații clare sau studii care sa arate ca vaccinul anti-coronavirus nu este recomandat femeilor care sunt insarcinate sau mamelor care alapteaza. Specialiștii spun ca nu exista o recomandare oficiala in acest sens dar nici o contraindicație. Totuși, in acest moment nu se recomanda ca vaccinurile impotriva COVID-19 dezvoltate de companiile BioNTech/Pfizer și Moderna sa fie utilizate in cazul femeilor insarcinate fara consultarea medicului. Conform informațiilor puse la dispoziție de catre producatori, „nu exista pana la acest moment suficienta experiența in studiile clinice pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

