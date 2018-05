Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei ar urma sa ofere un ajutor de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, dar si 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, banii urmand sa se acorde sub forma de vouchere, in baza scrisorii medicale, respectiv a adeverintei medicale, potrivit unor…