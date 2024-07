Stiri pe aceeasi tema

- Intensitatea razelor UV din aceste zile poate declanșa o reacție alergica la lumina solara, numita erupția poliforma la lumina. Specialiștii de la Spitalul CFR Timișoara vin cu recomandari in aceasta situație, pentru a ne proteja pielea.

- Pe perioada verii, cand temperaturile sunt ridicate, trebuie acordata o atenție suplimentara plantelor de apartament și asigurate condițiile necesare pentru o buna dezvoltare. Specialistii de la Horticultura au mai multe sfaturi pentru ingrijirea plantelor de apartament in aceasta perioada a anului.…

- Este o vara atipica, cu fenomene meteo extreme grindina, ploi torentiale si temperaturi caniculare. Specialistii se asteapta ca acestea sa se accentueze in perioada urmatoare. Vrancea este unul dintre judetele protejate de un sistem antigrindina functional inca din 2016, sistem care are din ce in ce…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati incadrate in grupa a II-a de munca, unui stagiu de cotizare in conditii speciale de munca, produce efecte sub aspectul majorarii punctajelor lunare…

- Deși ambele sunt leziuni la nivelul pielii, alunițele și melanomul (un tip de cancer de piele) sunt diferite, atat ca impact asupra sanatații, dar și ca mod de gestionare. Specialiștii vin cu clarificari, pentru a putea face mai ușor diferența și ne spun cand sa mergem sa verificam o suspiciune la cabinetul…

- Medicul Voichița Lazureanu, specialist la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a tras un semnal de alarma cu privire la riscurile asociate consumului de alimente in perioada mini-vacanței de 1 Mai și Paște. La Antena 3 CNN, ea a discutat despre lista alimentelor care pot cauza probleme grave de sanatate…

- In perioada 1 – 6 mai a.c., Gruparea de Jandarmi Mobila “Alexandru cel Bun” Bacau va desfașura acțiuni specifice in zona de responsabilitate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, asigurarea ordinii si sigurantei publice in minivacanța prilejuita de Ziua Internaționala a Muncii și Sarbatorile…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova ar tergiversa solutionarea unui dosar penal privind un accident mortal de munca. La acesta concluzie a ajuns sotia unui barbat care a decedat in septembrie 2017, in urma unui accident de munca produs intru-un service auto din Podari. De atunci,…