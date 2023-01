Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, Argentina a cunoscut un boom al turismului rusesc pentru nașteri - practica de a calatori in alta țara cu scopul de a naște și de a obține cetațenia acelui stat pentru nou-nascut, relateaza The Guardian.

- Rabinul-sef exilat al Moscovei spune ca evreii ar trebui sa paraseasca Rusia cat mai pot, inainte de a deveni tapi ispasitori pentru problemele cauzate de razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian. „Cand ne uitam inapoi la istoria Rusiei, ori de cate ori sistemul politic era in pericol, vedeai ca…

- Aproximativ un sfert din populația Ucrainei – aproximativ 10 milioane de persoane – ar putea suferi de o tulburare de sanatate mintala in legatura cu conflictul, a declarat Jarno Habicht, reprezentantul Organizației Mondiale a Sanatații in aceasta țara, relateaza The Guardian . Printre tulburarile…

- Ministerul britanic al Apararii a anuntat, vineri, ca Rusia a primit probabil o reaprovizionare cu drone iraniene de tip Shahed-131 si 136, existand informatii ca au fost atacuri cu aceste dispozitive dupa o pauza de trei saptamani, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sprijinul din partea opiniei publice in Rusia pentru campania militara in Ucraina „scade semnificativ”, a estimat Ministerul britanic al Apararii, scrie The Guardian. Potrivit datelor, 55% dintre rusi sunt in favoarea tratativelor de pace cu Ucraina si doar 25% afirma ca sprijina continuarea conflictului,…

- Papa Francisc a starnit furie in Rusia dupa un interviu in care a sugerat ca membrii ceceni și buriați ai forțelor lor armate au aratat mai multa cruzime in Ucraina decat soldații etnicii ruși, relateaza The Guardian.

- Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova 250 de milioane de euro pentru depasirea crizei energetice, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau alaturi presedinta republicii, Maia Sandu, informeaza MOLDPRES si Deschide.md.…

- Polonia va construi un gard de sarma ghimpata la granița sa cu enclava rusa Kaliningrad, a declarat miercuri ministrul apararii, citat de The Guardian . Construcția barierei temporare de 2,5 metri inalțime și 3 metri adancime va incepe imediat, a adaugat Mariusz Blaszczak intr-o conferința de presa.…