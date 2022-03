Stiri pe aceeasi tema

- Moldova trebuie sa reactioneze calm la acuzatiile ministrului ucrainean de Externe, Dumitru Kuleba, nemultumit ca tara noastra nu a aplicat sanctiuni Federatiei Ruse, cum au facut mai multe state europene.

- Nu exista informații care ar prezenta careva mișcari din zona Transnistreana in vedere implicarii militarilor din acea regiune in conflictul din Ucraina. O declarație in acest sens a fost facuta astazi, de președintele țarii noastre, Maia Sandu. {{599797}}”Nu avem informații despre schimbari semnificative…

- Mai mulți cetateni au fost solicitat Casei Județene de Pensii Brașov informatii privind „pensia pentru mamele eroine sau legea mamelor eroine”. Facem precizarea ca „pensia pentru mamele eroine” sau „legea mamelor eroine” se refera, de fapt, la prevederile art. 56 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul…

- Pentru ca tinerii sa nu plece din Moldova, trebuie de dus o munca constanta și minuțioasa cu tineretul pentru a crea in țara cele mai elementare condiții de viața. In plus, este necesar de creat in republica o organizație naționala absolut transparenta, ușor de ințeles, funcționala și bine finanțata,…

- ‘’Corneliu Zelea Codreanu este cel mai carismatic personaj din istoria romana contemporana si cel mai gaunos politician din istoria noastra. Era nascut la 1899, a murit la 39 de ani, relativ tanar. Cateodata mai dau si cauțiunea de entuziasm tinerilor care au fost de partea comuniștilor dar si a legionarilor,…

- La sfarsit de an si inceput de an nou obisnuim sa trecem in revista cateva din articolele care in anul care tocmai a trecut au fost relevante pentru cititorii nostri. Textul de fata a fost inclus in aceasta selectie, atat pentru tema abordata cat si ca un indemn adresat cititorilor de a sustine jurnalismul…