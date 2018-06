Arabia Saudita a inceput sa elibereze permise de condus auto femeilor. "Directia Generala a Circulatiei (Rutiere) a inceput astazi (luni) sa inlocuiasca permise de conducere auto internationale recunoscute in regat cu permise saudite, care au 24 iunie ca data de autorizare a femeilor sa conduca”, a anuntat o sursa oficiala citata de agentia de presa SPA.



Arabia Saudita este in prezent singura tara din lume in care femeile nu au dreptul sa urce la volan.



In septembrie 2017, regele Salman a anuntat ca aceasta interdictie va fi ridicata in iunie 2018, in cadrul unui program de…