- FBI a calificat impuscaturile de la mitingul fostului presedinte Donald Trump de sambata seara drept o tentativa de asasinat, relateaza CNN. „Am avut ceea ce numim o tentativa de asasinat impotriva fostului nostru presedinte Donald Trump. Este inca o scena a crimei activa”, a declarat Kevin Rojek, agentul…

- FBI a anunțat ca barbatul care a incercat sa il ucida pe Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani. „FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, ca fiind subiectul implicat in tentativa de asasinare a fostului presedinte Donald Trump,…

- Fostul presedinte Donald Trump a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange la urechea dreapta, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma. Donald Trump, care tocmai isi incepuse discursul, a fost imediat inconjurat de agenții Secret Service, care l-au escortat de pe scena pana…

- Conducerea Rusiei urmarește campania prezidențiala din SUA cu entuziasm și interes și iși incurajeaza candidatul favorit, Donald Trump, sa caștige, au declarat pentru publicația The Moscow Times surse din elita politica și economica rusa. The Moscow Times este o publicație independenta, care a fost…

- Sentința de condamnare pe care Donald Trump a primit-o joi nu va afecta probabil planurile agențiilor de informații americane de a-i oferi acestuia informari dupa ce va fi desemnat oficial drept candidat republican la președinție, potrivit unei investigații publicate de NBC News. Briefing-urile serviciilor…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 15 ranite dupa ce o scena s-a prabușit la un miting de campanie electorala in statul Nuevo Leon din nordul Mexicului, transmite BBC. Scena prabușita in Mexic. Incidentul a avut loc in timp ce un candidat de centru-stanga la președinția țarii, Jorge Alvarez…

- Fostul președinte Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca procesul sau penal din Manhattan l-a impiedicat sa faca campanie in state-cheie precum Pennsylvania și Florida. Totuși, unde sta fostul președinte și posibil candidat la un nou mandat atunci cand nu merge la tribunal? „Ar trebui sa fiu…

- Obsesia lui Donald Trump pentru modelul de conducere al lui Viktor Orban ar putea amenința democrația americana in cazul in care fostul președinte va fi reales la Casa Alba, in alegerile din noiembrie, potrivit unei analize publicate de ziarul britanic ”The Independent”. Analiza pornește de la intalnirea…