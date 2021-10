Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu instaurarea Emiratului Islamic al Afganistanului, condus de forțele talibane, drepturile femeilor din Afganistan au fost grav afectate. In ciuda declarațiilor oficiale ale talibanilor, acțiunile acestora au scos in evidența intenția lor de a le controla viața femeilor, anulandu-le libertatea.…

- O studenta a indraznit sa apara in blugi si fara acoperamant total la o manifestare pusa la cale de talibani intr-o universitate din Kabul pentru a arata lumii cum trebuie sa se arate femeile cuviincioase. Talibanii si-au adus sustinatoare acoperite integral in negru si le-au ameninta pe studente ca…

- „Vrem drepturi egale, vrem femei in guvern", au scandat zeci de tinere care au protestat miercuri, 8 septembrie, pe strazile din Kabul, a notat BBC, care a prezentat marturiile protestatarelor, dispersate dupa o intervenție in forța a mujahedinilor Emiratului Islamic. Ziarul german Bild, care are un…

- Atacurile sangeroase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul si revendicate de Statul Islamic subliniaza nevoia unei abordari de ''realpolitik'' a puterilor occidentale in fata Afganistanului, si anume ca o cooperare cu talibanii ar putea fi cea mai buna optiune a lor pentru a preveni ca…

- Talibanii le-au cerut vineri tuturor femeilor din sistemul sanitar al Afganistanului sa revina la lucru, pe fondul dificultatilor in functionarea serviciilor publice dupa ce numerosi afgani instruiti au parasit tara profitand de podul aerian organizat in ultimele doua saptamani de Statele Unite si de…

- Pe masura ce oraș dupa oraș a cedat in fața talibanilor, iar duminica, capitala Kabul a fost cucerita de forțele insurgente, femeile din Afganistan au inceput sa se teama din ce in ce mai mult ca libertațile caștigate in 2001 vor fi anulate. Liderii talibani au declarat ca vor respecta drepturile femeilor,…