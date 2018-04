Femeile din Iran sfidează interdicția de a intra pe stadion, deghizndu-se n bărbați, cu bărbi și peruci false Zeci de femei din Iran s-au deghizat în barbați, purtând barbi și peruci false, pentru a asista la un importartant meci de fotbal pe un stadion din Teheran, în pofida faptului ca le este interzis acest lucru. Curajul lor a fost salutat de activiști din întreaga lume, dupa ce imagini foto și video cu femeile deghizate au devenit virale pe rețelele de socializare, relateaza Reuters.



Femeile, fane ale FC Persepolis, și-au dorit foarte mult sa ajunga pe stadionul Azadi din Teheran, în finala campionatului național de fotbal, pentru a-și susține echipa preferata.



În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

