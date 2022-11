Femeile din armata Ucrainei. Cifre triste despre numărul celor care au decedat Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter o știre despre femeile din armata ucraineana. Conform domniei sale, peste 101 femei care serveau in armata ucraineana au murit de la inceputul invaziei pe scara larga. Alte peste 100 au fost ranite. Aproape 60.000 de femei servesc și lucreaza in […] The post Femeile din armata Ucrainei. Cifre triste despre numarul celor care au decedat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

