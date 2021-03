Femeile din armata Elveției vor avea dreptul de a purta lenjerie de damă Elveția va permite femeilor din armata sa poarte lenjerie de dama, pentru prima oara, în efortul de a spori numarul recrutarilor, relateaza BBC, citat de Mediafax. Femeile reprezinta aproximativ 1% din forțele armate elvețiene, dar țara spera sa creasca procentul la 10% pâna în 2030.



În cadrul sistemului actual, uniforma standard a recruților include doar lenjerie de corp pentru barbați. Un test care începe luna viitoare prevede acordarea a doua seturi diferite de lenjerie de corp pentru femei, pentru lunile mai calde și pentru cele mai reci.



Femeile…



