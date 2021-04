Femeile din armata elveţiană au dobîndit dreptul de a purta lenjerie de damă Elveția va permite femeilor din armata sa poarte lenjerie de dama, in efortul de a spori numarul recrutarilor. In cadrul sistemului actual, uniforma standard a recruților include doar lenjerie de corp pentru barbați. Un test care incepe luna viitoare prevede acordarea a doua seturi diferite de lenjerie de corp pentru femei, pentru lunile mai calde și pentru cele mai reci. Femeile reprezinta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

