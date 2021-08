Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a exprimat regret, luni, pentru situatia din Afganistan, in contextul in care insurgentii talibani s-au instalat la Kabul, liderul de la Berlin notand ca decizia retragerii trupelor americane a fost luata "din ratiuni de politica interna" din Statele Unite.…

- O intreaga generație de femei din Afganistan, crescute cu drepturi și libertați, a devenit acum vulnerabila in fața talibanilor, care au intrat in capitala Kabul, dupa ce au cucerit toate orașele importante ale țarii. Pare o chestiune de timp pana preiau complet controlul, ceea ce ridica multe semne…

- Oamenii obișnuiți și proprietarii magazinelor din capitala afgana Kabul se pregatesc de venirea talibanilor, in condițiile in care aceștia au inceput sa intre in capitala afgana, iar guvernul este pe cale sa predea puterea. Una dintre imaginile tulburatoare postate pe rețelele sociale este cea in care…

- Fostul președinte George W. Bush spune ca retragerea trupelor NATO din Afganistan este „o greșeala”, din cauza careia vor suferi „femeile si fetele afgane”, scrie AFP, citand interviul acordat de Bush postului Deutsche Welle .„Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu de nedescris. Este o greseala”,…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o ”greseala” de pe urma careia vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”.”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu…

- Casa Alba anunta ca retragerea trupelor americane din Afganistan se va incheia la sfarsitul lunii august. Intre timp, baza de la Bagram, situata la 50 de km de Kabul, a fost returnata oficial armatei afgane, dupa ce ultimii militari americani si din cadrul NATO au evacuat-o.

- Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi incetinita avand in vedere inaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune sub semnul intrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie, transmite AFP. "Planurile ar putea…