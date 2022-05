Femeile din Afganistan sfidează ordinul talibanilor: Prezentatoarele TV au refuzat să-şi acopere feţele Mai multe crainice de la principalele canale de televiziune afgane au prezentat, sambata, fara a-si acoperi fetele, sfidand ordinul talibanilor de a-si ascunde infatisarea si de a se supune astfel viziunii austere a grupului asupra islamului, scrie AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

