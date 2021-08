Stiri pe aceeasi tema

- Recucerirea Afganistanului de catre talibani a readus in randul unei parti a opiniei publice temeri despre o noua criza a migratiei precum cea din 2015. Iulian Fota, fost consilier prezidential pentru securitate nationala, afirma ca „este prea devreme sa discutam” despre un val de migranti ilegali afgani.

- Judecatoarea afgana Tayeba Parsa de la Curtea de Apel din Kabul a declarat, intr-un intervu acordat revistei Forumul Judecatorilor, ca „singura modalitate de a fi in viata si in siguranta pentru femeile judecator din Afganistan este sa emigreze". „Talibanii cred ca regulile Islamului interzic femeilor…

- Toate zborurile civile si militare au fost suspendate pe aeroportul din capitala afgana Kabul din cauza multimii de afgani care a patruns pe pista de decolare in incercarea disperata de a parasi tara dupa revenirea talibanilor la putere, relateaza AFP, citand un purtator de cuvant al Pentagonului.…

- Civilii din Afganistan se pregatesc pentru noua viața sub regimul talibanilor care au preluat conducerea țarii. Cei care inca nu au fugit din calea insurgenților au inceput sa-și ia masuri de precauție pentru eventualitatea in care talibanii le vor verifica locuințele. Una dintre masuri: iși ascund…

- Insurgentii talibani si-au inasprit marti controlul asupra teritoriilor cucerite in Afganistan, in timp ce civilii s-au ascuns in locuintele lor, iar un oficial al Uniunii Europene a spus ca militantii controleaza 65% din tara, dupa o serie de cuceriri facute odata cu retragerea fortelor internationale,…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a lansat un apel vineri catre talibani cu scopul de a se ajunge la pace in Afganistan, dand asigurari ca guvernul de la Kabul va lua 'toate masurile' pentru a negocia cu gruparea fundamentalista in pofida obstacolelor, relateaza EFE, citat de agerpres. 'Ii indemnam…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o 'greseala' de pe urma careia vor avea de suferit 'femeile si fetele afgane', transmite AFP. 'Femeile si fetele afgane vor suferi…