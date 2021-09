Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii urmeaza sa anunțe formarea noului lor guvern, care nu ar trebui sa includa femei, perspectiva împotriva careia zeci de femei afgane au protestat joi, ilustrând provocarile cu care se va confrunta puterea, scrie AFP.Potrivit unor surse talibane, noii stapâni ai țarii ar…

- Un inalt oficial taliban a declarat, intr-un interviu pentru BBC , ca femeile nu vor ocupa „posturi de varf” in noul guvern din Afganistan. Adjunctul șefului biroului politic taliban din Qatar a spus ca toate grupurile minoritare din Afganistan au dreptul sa fie reprezentate in guvern și ca toți membrii…

- Talibanii susțin, marți, la Kabul, o conferința de presa. Este pentru prima data cand aceștia se adreseaza națiunii de la preluarea controlului asupra Afganistanului, noteaza BBC. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid, care apare pentru prima data in fața camerelor, a declarat ca „dupa 20 de ani de…

- Strazile din Kabul sunt pline de talibani, in timp ce majoritatea cetațenilor afgani stau ascunși in case. Cei care se incumeta pe strazi sunt de barbați și copii curioși. Femeile sunt mult mai puține și poarta burka. Sentimentul anxietații, teama și nesiguranța sunt cuvintele cheie care descriu viața…

- Pe masura ce oraș dupa oraș a cedat in fața talibanilor, iar duminica, capitala Kabul a fost cucerita de forțele insurgente, femeile din Afganistan au inceput sa se teama din ce in ce mai mult ca libertațile caștigate in 2001 vor fi anulate. Liderii talibani au declarat ca vor respecta drepturile femeilor,…

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…